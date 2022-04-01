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Законопроект об усилении защиты персональных данных в скором времени внесут в Госдуму

Араз Салехов

Политика
Законопроект об усилении защиты персональных данных в скором времени внесут в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект, который позволит усилить защиту персональных данных россиян и ужесточить требования к операторам обработки таких данных, будет внесен в Государственную думу депутатами в ближайшее время. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

— В ближайшее время вместе с коллегами планируем внести в Госдуму законопроект, который усилит защиту персональных (в том числе биометрических) данных россиян и ужесточит требования к операторам обработки этих данных, — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассказал, что скандал с утечкой базы данных сервиса «Яндекс.Еда» показал незащищенность данных обычных граждан, говорится в сообщении.

Помимо этого, депутат отметил, что введение ответственности за использование VPN-сервисов не имеет перспективы. Однако он подчеркнул, что это его мнение, в случае необходимости Госдума рассмотрит подобный законопроект.

Также стало известно, что Роскомнадзор продолжит блокировку популярных VPN-сервисов. На данном этапе заблокировали уже около двадцати популярных VPN-сервисов в России.

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