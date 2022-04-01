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Памятник на могиле Николая Гоголя отреставрируют на Новодевичьем кладбище

Лейла Алиева

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Памятник на могиле Николая Гоголя отреставрируют на Новодевичьем кладбище
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

Надгробный памятник на могиле Николая Гоголя, который находится на Новодевичьем кладбище, отреставрируют. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Нами уже согласован соответствующий проект. Это будут комплексные реставрационные работы. Специалистам предстоит полностью привести в порядок надгробие, ограду и площадку перед ним, — рассказал Емельянов.

По его словам, специалисты изготовят новый крест, который будет сделан из стали. После чего он будет облицован латунью — сплавом меди и цинка, а затем обработан специальным веществом, которое будет защищать крест от разрушений. В конце работники нанесут позолоту. Также отмечается, что поверхности памятника будут обработаны специальными средствами. Имеющиеся дефекты — сколы, царапины — также устранят специалисты. А металлическую ограду очистят от старой краски и восстановят, обработав средствами защиты от разрушения. Реконструкция пройдет под контролем департамента культурного наследия.

Ранее сообщалось, что на Переделкинском кладбище специалисты приведут в порядок надгробие на могиле известного переводчика и литературоведа Корнея Чуковского.

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