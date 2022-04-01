Выставка «АртДом» открывается на Винзаводе в Москве

Фото: Пресс-служба выставки «АртДом»

Россия, Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6 Карта всех событий

В Центре современного искусства «Винзавод» 1 апреля начнет работу выставка «АртДом», в которой примут участие российские производители мебели и декора, скульпторы, дизайнеры и художники. Об этом сообщили организаторы выставки.

Проект создан, чтобы оказать содействие развитию отечественного дизайна и производства, а также познакомить общественность с талантливыми мастерами своего дела и их работами.

В рамках выставки, площадь которой составит 2500 квадратных метров, будут работать три тематических зала. Экспозиции будут включать более 2000 уникальных предметов. Всего в мероприятии примут участие 150 человек и 15 спикеров.

В рамках выставки организована деловая программа, которая расскажет о продвижении бренда в сфере дизайна. Ее спикерами выступят продюсеры, маркетологи, представители успешных дизайн-студий. Кроме того, на выставке организуют тематические мастер-классы по прикладным ремеслам.

До этого сообщалось, что в столице 6 апреля состоится антикризисный хакатон #Прорвемся, принять участие в котором приглашают менеджеров и предпринимателей. Участников ознакомят с мерами государственной поддержки, они смогут разработать модели развития компаний в сложившейся экономической ситуации и повысить эффективность работы.