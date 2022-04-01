Антикризисный хакатон для предпринимателей и менеджеров компаний пройдет в Москве

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В столице 6 апреля состоится антикризисный хакатон #Прорвемся, принять участие в котором приглашают менеджеров и предпринимателей. Участников ознакомят с мерами государственной поддержки, они смогут разработать модели развития компаний в сложившейся экономической ситуации и повысить эффективность работы.

Целью хакатона является развитие значимых бизнес-компетенций в сообществе московских управленцев, поддержание диалога между бизнесом и властью и их совместное решение задач в условиях масштабных преобразований.

Участников соревнования ждет анализ реального кейса крупнейшего промышленного предприятия Москвы и разработка антикризисного плана действий. Чтобы стать участником хакатона, необходимо зарегистрироваться на сайте, пишет официальный портал мэра Москвы.

Ранее стало известно, что центр занятости «Моя карьера» в апреле проведет бесплатные тренинги для начинающих предпринимателей. В ходе них жители города смогут изучить абсолютно разные направления работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о выделении семи миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Уточняется, что выделенные средства будут направлены на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.