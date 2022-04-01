Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Антикризисный хакатон для предпринимателей и менеджеров компаний пройдет в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Антикризисный хакатон для предпринимателей и менеджеров компаний пройдет в Москве
Фото: Pexels

В столице 6 апреля состоится антикризисный хакатон #Прорвемся, принять участие в котором приглашают менеджеров и предпринимателей. Участников ознакомят с мерами государственной поддержки, они смогут разработать модели развития компаний в сложившейся экономической ситуации и повысить эффективность работы.

Целью хакатона является развитие значимых бизнес-компетенций в сообществе московских управленцев, поддержание диалога между бизнесом и властью и их совместное решение задач в условиях масштабных преобразований.

Участников соревнования ждет анализ реального кейса крупнейшего промышленного предприятия Москвы и разработка антикризисного плана действий. Чтобы стать участником хакатона, необходимо зарегистрироваться на сайте, пишет официальный портал мэра Москвы.

Ранее стало известно, что центр занятости «Моя карьера» в апреле проведет бесплатные тренинги для начинающих предпринимателей. В ходе них жители города смогут изучить абсолютно разные направления работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о выделении семи миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Уточняется, что выделенные средства будут направлены на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.

Читайте также:
Бизнес Мероприятия предпринимательство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте