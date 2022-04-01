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Подмосковные работодатели могут получить субсидию за трудоустройство молодежи

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковные работодатели могут получить субсидию за трудоустройство молодежи
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Подмосковные работодатели могут получить субсидию за трудоустройство молодежи, передает пресс-служба областного Мининвеста. Для этого необходимо присоединиться к специальной программе на сайте «Работа России».

Работодатели могут в удаленном формате подать заявление на программу трудоустройства граждан до тридцати лет. Величина субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов и число трудоустроенных молодых людей.

Мера позволит поддержать областных работодателей и молодых людей, которые находятся в поиске работы.

Обязательным условием является регистрация молодых людей в службе занятости как ищущих работу, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но фиксируется растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет ярмарка вакансий для сотрудников аэропорта Шереметьево.

Сотрудники аэропорта Шереметьево, которые сейчас находятся в вынужденном простое, не останутся без работы. Подмосковье предоставит им варианты с достойной заработной платой. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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