В Госдуме оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал о ситуации с коронавирусом в России.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается снижение заболеваемости. Прогнозировать, когда произойдет новый всплеск заболеваемости пока сложно, даже несмотря на наличие сведений о появлении нового штамма.

— В целом общий коллективный иммунитет колеблется в зависимости от региона от 65 до 88 процентов. Это позволяет относительно уверенно смотреть вперед, в отличие от азиатских стран. В частности, в Китае другая политика – политика нулевой терпимости к ковиду. Избежав пятой волны, они сейчас в нее входят, — отметил он в комментарии НСН.

1 апреля Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. По его словам, в нескольких регионах количество случаев COVID-19 растет. Сейчас лечение проходят около 300 тысяч человек. Еще почти 1500 пациентов находятся в реанимации, передает ФАН.

За минувшие сутки в России выявили 19 164 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает argumenti.ru.

До этого вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков назвал факторы, которые привели к новому подъему заболеваемости коронавирусом в Китае.