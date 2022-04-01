Экономист Зубаревич объяснила, что будет с новостройками во время санкций

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Профессор географического факультета МГУ, экономический эксперт Наталья Зубаревич рассказала о том, какие изменения могут возникнуть в сфере строительства и льготном ипотечном кредитовании в связи с введенными против России санкциями.

Она отметила, что в сфере строительства всегда трудилось много приезжих специалистов, и дефицит кадров, возникший во время коронавируса, сейчас только усилится.

— Падение зарплат работников из-за ослабления рубля составит 40-60 процентов, их труд станет менее оплачиваемым. Кроме этого, гастарбайтеры работают и на заводах, которые обеспечивают стройку материалами. У нас уже есть дефицит цемента, бетона, потому что предприятия не могут столько производить — нет работников. Нас ждет снижение объемов ввода жилья, — сказала эксперт.

В качестве доказательства Зубаревич привела цифры: в 2021 году в эксплуатацию было введено 43 миллиона квадратных метров жилья, но в 2022 году, по оценкам, эта цифра уже заметно сократится — до 37 тысяч квадратных метров.

— Бизнес, видя высокий процент на ипотеку, понимает, что нужно помочь стройиндустрии, и запускает массу потребительских программ для покупки жилья, — сказала Зубаревич.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила, насколько выгодно в нынешних условиях брать ипотечный кредит.