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Стартует новый сезон конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства»

Оксана Васильева

Общество
Стартует новый сезон конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства»

Подать заявку на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» можно с 1 апреля до 31 мая 2022 включительно. К участию принимаются объекты капитального строительства и реставрации, реализованные в Москве и введенные в эксплуатацию с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Заявить можно не только жилые комплексы, конкурс охватывает весь спектр строительной отрасли, включая различные виды деловой и коммерческой недвижимости, образовательные, спортивные и культурные объекты, транспортную инфраструктуру. В этом году конкурс проводится в 12-ти номинациях.

Участники могут подать неограниченное количество заявок через сервис «Кабинет застройщика» информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью.

Победителей определят Экспертный совет и Городская конкурсная комиссия, в составе которых лучшие специалисты и профессионалы различных отраслей. В выборе знаковых проектов Москвы участвуют и жители столицы: в 2021 году в ходе открытого общегородского голосования было собрано 1 млн 335 тыс. голосов москвичей. В августе, накануне профессионального праздника «День строителя» мэр Москвы Сергей Собянин традиционно наградит лучшие проекты.

Конкурс проводится с 2000 года – старейшая и одна из самых престижных профессиональных премий столицы. За 22 года конкурсный отбор прошли более 3 500 проектов, в разные годы победителями становились Северный речной вокзал, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Московский концертный зал «Зарядье» и другие знаковые объекты столицы.

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