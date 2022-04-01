Эксперт рассказал, какие ошибки водителей могут привести к поломке машины

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Заместитель генерального директора ГК АВТОDOM Антон Кичигин рассказал о частых ошибках водителей, которые приводят к поломке автомобилей.

Так, не рекомендуется начинать движение автомобиля, предварительно не прогрев двигатель. Ему необходимо проработать 1-2 минуты на холостых оборотах.

Многие россияне, владеющие машинами с механической коробкой передач, во время движения удерживают педаль сцепления. В результате повышается риск деформации механизмов автомобиля, передает МИР 24.

Некоторые водители предпочитают удерживать педаль сцепления не только на светофоре, но и во время длительных заторов. Такие действия могут привести к износу механической коробки передач.

Одной из распространенных ошибок владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач является экстремальное вождение. Например, нажимать обе педали до упора и, отпустив тормоз, резко срываться с места с пробуксовкой. После нескольких таких случаев автоматическая коробка передач может выйти из строя, отметил эксперт.