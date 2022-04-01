Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, какие ошибки водителей могут привести к поломке машины

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, какие ошибки водителей могут привести к поломке машины
Фото: pixabay.com

Заместитель генерального директора ГК АВТОDOM Антон Кичигин рассказал о частых ошибках водителей, которые приводят к поломке автомобилей.

Так, не рекомендуется начинать движение автомобиля, предварительно не прогрев двигатель. Ему необходимо проработать 1-2 минуты на холостых оборотах.

Многие россияне, владеющие машинами с механической коробкой передач, во время движения удерживают педаль сцепления. В результате повышается риск деформации механизмов автомобиля, передает МИР 24.

Некоторые водители предпочитают удерживать педаль сцепления не только на светофоре, но и во время длительных заторов. Такие действия могут привести к износу механической коробки передач.

Одной из распространенных ошибок владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач является экстремальное вождение. Например, нажимать обе педали до упора и, отпустив тормоз, резко срываться с места с пробуксовкой. После нескольких таких случаев автоматическая коробка передач может выйти из строя, отметил эксперт.

Читайте также:
Автомобили Водители ошибки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте