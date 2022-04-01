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Ангар загорелся на Дмитровском шоссе в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Ангар загорелся на Дмитровском шоссе в Москве
Фото: МЧС
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

На севере Москвы загорелся ангар. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По имеющимся данным, пожар произошел в металлическом одноэтажном здании ангара на Дмитровском шоссе в районе дома № 60а.

— Приблизительная площадь пожара 300 метров квадратных, — уточнили в ведомстве.

Видео: Москва на дорогах / Telegram

По данным пресс-службы МЧС, в 13:23 пожар был локализован.

По словам собеседника «ВМ», площадь возгорания составила 375 квадратных метров.

В связи с этим, как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение по Дубнинской улице в сторону области. Также перекрыт съезд с Дмитровского шоссе на Дубнинскую улицу.

28 марта четыре выставочных дома, предназначенных для продажи на площадке, загорелись на территории Южного административного округа столицы.

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