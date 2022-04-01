Жители трех пятиэтажек в Царицыне начали переезжать в новый дом по программе реновации

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Бехтерева Карта всех событий

В новостройку на улице Бехтерева в Царицыне начали переезжать жители трех соседних пятиэтажек по программе реновации. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Начинают переселение жители пятиэтажных домов 3 (корпуса 1 и 2) и 5. Благодаря шаговой доступности новостройки и расселяемых домов москвичи переезжают в пределах привычного им квартала. На первом этаже нового дома находится центр информирования по переселению, специалисты которого готовы проконсультировать участников программы реновации, — уточнил Левкин.

По его словам, в Царицыне расселению подлежит 141 дом, площадь квартир в них составляет 577,2 тысячи квадратных метров. Своего переезда ожидают 36 тысяч человек. Для этого специалисты подобрали 15 стартовых площадок.

Также Левкин отметил, что на данный момент заселяются пять новостроек, одна из них уже готовится к передаче под заселение, еще девять объектов площадью более 140 квадратных метров находятся в стадии проектирования и строительства. Также на данный момент переселяются жители 11 домов на улицах Бехтерева, Кантемировской, Ереванской и на Кавказском бульваре.

Ранее сообщалось о том, что в столичном районе Кузьминки началось расселение в рамках программы реновации еще двух старых пятиэтажных домов. Левкин отметил, что 65 семей смогут получить новые квартиры в новостройке на Зеленодольской улице.