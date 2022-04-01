Сергей Собянин: Москва установит воздушные грузовые мосты с Китаем и ОАЭ

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва установит воздушные грузовые мосты с Китаем и ОАЭ. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время подписания договора о сотрудничестве между столичным правительством и авиакомпанией «Волга-Днепр».

Целью соглашения является обеспечение быстрого, стабильного и регулярного снабжения Центрального транспортного узла грузами и товарами первой необходимости. В их число входят продукты питания, лекарства, медицинские изделия, расходные материалы, товары народного потребления, продукция в сфере информационных технологий и связи, а также комплектующие и оборудование для столичных предприятий.

В соответствии с документом, правительство Москвы выступает в качестве заказчика, а компания «Волга-Днепр» — оператора регулярных грузовых авиаперевозок между столицей и другими российскими городами, а также другими государствами, включая Индию, Китай, Турцию, Азербайджан, ОАЭ, Вьетнам и Пакистан.

Документ действует до конца текущего года, при необходимости срок может быть продлен еще на один год, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Собянин сообщил, что столичные власти запустили программу льготного кредитования промышленности.