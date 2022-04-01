Собянин рассказал о начале реализации программы льготного кредитования московской промышленности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные власти запустили программу льготного кредитования промышленности. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Щербинского лифтостроительного завода.

— Ряд предприятий, средних, так скажем, не попали ни в малый, ни в крупный бизнес, и, конечно, у них серьезные проблемы с оборотными средствами, с инвестиционными кредитами и так далее. Мы создали свой фонд, который как раз вот эту нишу должен закрыть, — рассказал глава города.

Он отметил, что кредиты уже доведены до банков, чтобы такого рода предприятия могли получать по доступной ставке оборотные и инвестиционные средства.

По словам Собянина, в полном объеме продолжится городская программа капитального ремонта. Она позволит реализовывать продукцию таким предприятиям, как Щербинский лифтостроительный завод.

Он также добавил, что продолжит развитие жилищное строительство в Москве, в том числе и в рамках программы реновации. Кроме того, в городе будет иметь продолжение большая программа по капитальному ремонту поликлиник, которая также создаст потребности в новом оборудовании, в том числе лифтах.

Генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев отметил, что продукция предприятия не уступает по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам, передает агентство городских новостей «Москва».

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин выделил десять миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству.

В этот же день стало известно, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать заявки предприятий обрабатывающей промышленности столицы на компенсацию процентов по кредитным договорам.