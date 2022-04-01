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Более 20 тысяч водителей-«уклонистов» выявлено с начала года

Елена Самойлова

Происшествия
Более 20 тысяч водителей-«уклонистов» выявлено с начала года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С начала текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено более 20 тысяч фактов уклонения от административного наказания. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Из 20219 составленных административных материалов, почти 14 тысяч — в отношении лиц, имеющих более 50 штрафов за нарушения в области безопасности дорожного движения, неоплаченных в установленный срок, — значится в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

Также отмечается, что служба судебных приставов арестовала 405 задержанных автомобилей. Машины перемещены на специальную стоянку до решения вопроса об имеющихся задолженностях за неуплату штрафов.

В Госавтоинспекции напомнили, что штраф должен быть оплачен в течение 60-ти дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении.

Накануне, 31 марта, ГИБДД предоставила список самых распространенных нарушений со стороны водителей такси.

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