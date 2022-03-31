Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ГИБДД назвала самые распространенные нарушения водителей такси

Елена Самойлова

Город
ГИБДД назвала самые распространенные нарушения водителей такси
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Появился рейтинг самых частых нарушений ПДД водителями такси. Его опубликовали в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» в четверг, 31 марта.

— С начала года самыми частыми нарушениями ПДД со стороны водителей такси, которые приводили к дорожным авариям, стали несоблюдение безопасной дистанции; нарушение очередности проезда; несоответствие скорости дорожным условиям, — отмечается в сообщении пресс-службы ГИБДД.

29 марта стало известно, что в 2022 году на территории Московской области на 30 процентов уменьшилось число нарушений таксомоторных компаний и на 34 процента снизилось количество наложенных административных штрафов.

В тот же день «ВМ» опубликовала материал, в котором эксперты объяснили, зачем таксистам передавать данные ФСБ.

Читайте также:
ПДД ГИБДД Госавтоинспекция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте