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Число нарушений работы такси снизилось в Подмосковье в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Число нарушений работы такси снизилось в Подмосковье в 2022 году
Фото: Pexels

В 2022 году на территории Московской области на 30 процентов уменьшилось число нарушений таксомоторных компаний и на 34 процента снизилось количество наложенных административных штрафов.

Чтобы уменьшить число нарушений в сфере работы такси, в Подмосковье прошло свыше 100 профилактических визитов в таксомоторные предприятия региона.

С помощью подобных визитов удается повысить правовую грамотность работников таксопарка. Кроме того, подобные мероприятия направлены на снижение числа административных преступлений.

Во время визитов таксистам объясняют областные требования по работе в этой сфере. В частности, рассказывают о требованиях к автомобилям. Все такси должны быть с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше.

В настоящее время на территории Московской области продолжают свою деятельность свыше 93 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям, передает РИАМО.

29 марта стало известно, что агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ. Уточняется, что речь идет о данных, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

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