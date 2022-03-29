Эксперты объяснили, зачем таксистам передавать данные ФСБ

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Минтранс подготовил законопроект, который обязывает агрегаторов такси передавать данные ФСБ. О том, к какой именно информации будет открыт доступ и для чего она нужна — не сообщается.

Также в законопроекте предлагается ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.

Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД РФ и Михаил Михайлов, президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, о каких агрегаторах идет речь и какие данные смогут получать ФСБ.

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— Россия на протяжении последних 30 лет активно борется с терроризмом. И там, где мы слышим про ФСБ, речь идет о террористической борьбе. Много «спящих» организаций, которые работают не только в такси, но и таксисты помогают перевозить им те или иные предметы. Это скажется на безопасности всех граждан, которые пользуются такси. Это важно также в борьбе с другими преступлениями, — считает Олег Иванников.

Информация, по словам эксперта, будет передаваться в случае необходимости: если нужно раскрыть преступление по горячим следам или если есть оперативные установки, тогда будет предоставлен полный доступ к информации агрегаторов. Это облегчит работу правоохранителей.

Президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов рассказал, что водители не особенно понимают необходимость данной инициативы, правда их о введении новых правил не спрашивали.

— Думаю, что водитель в этой ситуации задаст только один вопрос: «Контроль контролем, но до сих пор еще никто не удовлетворил водителя тем, чтобы он зарабатывал деньги в такси». Я не удивлюсь, что пожарные или Роспотребнадзор могут присоединиться. Пересмотра тарифов все перевозчики хотели бы, они уже давно бьют в набат и говорят, что минимальный тариф должен быть отрегулирован. Автомобили подорожали, запчасти взлетели, а стоимость поездки с 24 февраля не увеличилась в цене. При этом агрегаторы стали еще больше брать за заказ, — высказался автоэксперт.

Информация о передаче данных агрегаторами ФСБ появилась в СМИ 29 марта. Если законопроект будет принят, то агрегаторы и таксопарки будут обязаны предоставлять спецслужбе автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам.