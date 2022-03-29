Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты объяснили, зачем таксистам передавать данные ФСБ

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты объяснили, зачем таксистам передавать данные ФСБ
Фото: Pexels

Минтранс подготовил законопроект, который обязывает агрегаторов такси передавать данные ФСБ. О том, к какой именно информации будет открыт доступ и для чего она нужна — не сообщается.

Также в законопроекте предлагается ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа.

Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД РФ и Михаил Михайлов, президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, о каких агрегаторах идет речь и какие данные смогут получать ФСБ.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Россия на протяжении последних 30 лет активно борется с терроризмом. И там, где мы слышим про ФСБ, речь идет о террористической борьбе. Много «спящих» организаций, которые работают не только в такси, но и таксисты помогают перевозить им те или иные предметы. Это скажется на безопасности всех граждан, которые пользуются такси. Это важно также в борьбе с другими преступлениями, — считает Олег Иванников.

Информация, по словам эксперта, будет передаваться в случае необходимости: если нужно раскрыть преступление по горячим следам или если есть оперативные установки, тогда будет предоставлен полный доступ к информации агрегаторов. Это облегчит работу правоохранителей.

Президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов рассказал, что водители не особенно понимают необходимость данной инициативы, правда их о введении новых правил не спрашивали.

— Думаю, что водитель в этой ситуации задаст только один вопрос: «Контроль контролем, но до сих пор еще никто не удовлетворил водителя тем, чтобы он зарабатывал деньги в такси». Я не удивлюсь, что пожарные или Роспотребнадзор могут присоединиться. Пересмотра тарифов все перевозчики хотели бы, они уже давно бьют в набат и говорят, что минимальный тариф должен быть отрегулирован. Автомобили подорожали, запчасти взлетели, а стоимость поездки с 24 февраля не увеличилась в цене. При этом агрегаторы стали еще больше брать за заказ, — высказался автоэксперт.

Информация о передаче данных агрегаторами ФСБ появилась в СМИ 29 марта. Если законопроект будет принят, то агрегаторы и таксопарки будут обязаны предоставлять спецслужбе автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам.

Читайте также:
Такси ФСБ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте