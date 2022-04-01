Скверу перед зданием Академии Строганова вернут исторический облик

Фото: Сайт Сергея Собянина

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 9с1 Карта всех событий

В рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе будет приведена в порядок территория перед зданием МГХПА имени С.Г. Строганова, где появится новое общественное пространство. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В разработке проекта благоустройства принимали участие преподаватели и студенты Академии. Он предусматривает покрытие площади перед зданием гранитом, обновление пешеходных дорожек и высадку кустарников перед входом в здание и вдоль забора, которые заменят ограждения.

В сквере перед Академией оборудуют открытое выставочное пространство. Там будут смонтированы постаменты для скульптур и арт-объектов из Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства при Академии. Примечательно, что аналогичные постаменты со скульптурами можно было увидеть возле здания в 50-х годах прошлого века.

На главной площади в сквере появятся зоны отдыха со скамейками, а также велопарковки. Специалисты обновят на территории светильники, разобьют клумбы и высадят различные виды кустарников: боярышник, можжевельник, кизильник, роза морщинистая, чубушник, а также взрослые деревья — клены, липы и декоративные яблони. Работы начнутся во втором квартале этого года.

До этого Петр Бирюков сообщил, что в столице началась инженерная подготовка перед благоустройством Волоколамского шоссе.