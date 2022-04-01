Матвиенко заявила об ответственном поведении России в сфере поставок энергоресурсов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия ответственно относится к поставкам энергоресурсов. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

— Даже в условиях жесточайшего экономического давления на Россию наша страна ведет себя как ответственный участник международного сообщества, все контракты по поставкам энергоресурсов исполняются в срок, в полном объеме, — сказала Матвиенко в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совфеде, передает РИА Новости.

По словам председателя, Россия соблюдает все договоренности, в которые входят объемы и сроки исполнения поставок энергоресурсов. Также она уточнила, что решение России перевести в рубли расчеты по поставкам энергоресурсов с недружественными странами является выгодным, а драматизировать по этому поводу не стоит.

Матвиенко отметила, что недружественные страны грубо нарушили правила, приняв решение заморозить золотовалютные резервы России. Она уверена, что Европа угрожает нашей стране и в 2024–2025 году ей остается только мечтать о российском газе.

— России нужно параллельно думать о переориентации на другие рынки, активнее развивать собственные газоперерабатывающие предприятия. Пугать нас не надо, — добавила она.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Для этого странам Запада придется открыть рублевые счета в российских банках.