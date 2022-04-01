Произошло возгорание квартиры в жилом доме на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Шенкурский проезд Карта всех событий

Произошло возгорание квартиры в жилом доме в Бибирево. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире жилого дома на Шенкурском проезде. С улицы наблюдалось открытое горение балконов на восьмом и девятом этажах.

Позже выяснилось, что возгорание началось в квартире, расположенной на восьмом этаже. Затем огонь перебросился на лоджию и примыкающие к ней балконы.

На момент пожара в квартире находилось шесть человек, трое из них самостоятельно покинули помещение. Остальные были спасены силами пожарной охраны. Всего было спасено 12 человек.

— Общая площадь загорания составила 50 метров квадратных, огонь ликвидирован, — уточнили в пресс-службе МЧС.

Ранее 1 апреля сообщалось, что ангар загорелся на Дмитровском шоссе в Москве.