Дом на 378 квартир по программе реновации построят в Котловке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Дом по программе реновации возведут в столичном районе Котловка в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 1 апреля.

— В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций подземной части здания, — уточнил Загрутдинов.

Всего в будущей новостройке будет 378 квартир: 119 однокомнатных, 189 двухкомнатных и 70 трехкомнатных. Кроме того, четыре квартиры будут специально обустроены для маломобильных граждан. Дом будет состоять из двух корпусов, а всего в нем будет три секции: одна — в первом корпусе и две — во втором.

Первый этаж новостройки отведут под магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Дом также будет оборудован лифтами с различной грузоподъемностью.

По словам Загрутдинова, новое здание будет возведено на месте снесенных пятиэтажек. Жители старых домов получили новые квартиры по программе реновации, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал, что в Кузьминках по программе реновации будут расселены 287 домов, где проживает свыше 64 тысяч человек. По его словам, для переселения участников программы уже построили 12 домов, 10 из которых передали под заселение. Еще 7 домов находятся на стадии строительства и планирования.