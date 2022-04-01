Захарова отреагировала на отказ Chanel продавать сумку россиянке

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что компания Chanel присоединилась к русофобской кампании по «отмене России».

Такое мнение она выразила, комментируя ситуацию, которая произошла в одном из торговых центров в Дубае. Представители бренда отказывались продавать россиянке сумку, требуя от нее подписать документ о том, что вещь не будет привезена в Россию.

— Во время Второй мировой войны сама Коко Шанель была коллаборационисткой и агентом Третьего рейха. Широко известно о ее связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что теперь весь мир будет знать о поддержке нацизма со стороны французского бренда.

27 марта в Брюсселе прошел митинг против русофобии и притеснения русскоговорящих людей в Бельгии и странах Евросоюза. Акция состоялась в Европейском квартале перед зданием Еврокомиссии и собрала около 50 человек.

Она была разрешена городскими властями и проходила под защитой полиции. В ходе митинга по решению организаторов отсутствовали флаги и политические лозунги с целью подчеркнуть гуманитарный характер мероприятия.