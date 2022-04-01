Тематику для семейных экопрогулок в Битцевском лесу выберут на голосовании

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, в котором горожане выберут, чему будут посвящены тематические семейные прогулки в природно-историческом парке «Битцевский лес». Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

Проголосовать смогут участники «Активного гражданина» из Юго-Западного административного округа. Голосование стартовало на официальном сайте проекта.

Специалисты эколого-просветительского центра «Лесная сказка» ГПБУ «Мосприрода» предлагают на выбор три варианта, кроме того, жители также могут прислать свои пожелания.

Первый вариант — «Цветущие растения». Здесь дети и их родители познакомятся с образцами столичной флоры, которые распускаются в природно-историческом парке весной. Также они смогут узнать много нового о названиях растений и их особенностях.

Второй вариант — «Птицы Битцы». Эта тема понравится всем любителям пернатых. Сотрудники экоцентра откроют посетителям секреты образа жизни и поведения крылатых обитателей парка.

Третья тема совмещает познавательную лекцию с активностью. Посетителей научат основам ориентирования в лесу и объяснят, как безопасно и бережно взаимодействовать с природой.

В феврале в Битцевском лесу прошел эколого-просветительский квест «Дари тепло». Участникам рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой, какие у них привычки и чем они питаются.