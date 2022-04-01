Путин обсудил с Совбезом вопросы предотвращения угроз нацбезопасности

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы предотвращения угроз для внутренней безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 1 апреля.

— На повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности, — сказал российский лидер.

Позже он дал слово главе МВД Владимиру Колокольцеву, который представил доклад по данному вопросу, передает РИА Новости.

26 марта заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерной войны существует всегда, поэтому необходимо проводить ответственную политику. Он также согласился с мыслью аналитиков, по мнению которых наличие у стран ядерного оружия предотвратило большое количество конфликтов в прошлом и нынешнем веках.

Медведев подчеркнул, что осознает масштабы угрозы ядерного конфликта, принимая во внимание тот факт, что НАТО может целиться в объекты на территории России, а РФ в свою очередь наводит боеголовки на цели в Европе и США.