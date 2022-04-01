Врач перечислил десять главных симптомов рака

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Врач и видеоблогер Виктор Торчило рассказал, какие симптомы могут указывать на наличие онкологического заболевания.

Он отмечает, что, выделив какой-то из них, необходимо проконсультироваться с врачом и сдать соответствующие анализы. Первый и главный признак, по его словам, — это длительная температура 37,2-37,5, которая может держаться неделями и даже месяцами. Это свидетельствует о процессах, которые не дают организму восстановиться.

— Второй симптом — периодический кожный зуд, который может сопровождаться наростами на коже. Четвертый — слабость мышц и повышенная отечность конечностей. Пятый симптом – головокружение, нарушение в работе ЦНС и слабость. Также человека может периодически знобить или, напротив, бросать в жар. Может меняться вкус к тем или иным продуктов. Также к симптомам относится снижение или отсутствие аппетита, — рассказывает врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Однотипная боль также является симптомом онкологии, как и увеличенные лимфоузлы. И еще один симптом — необычные выделения из носа, уха, горла или половых органов.

Врач отметил, что наиболее частым видом онкологии является рак молочной железы. На протяжении жизни каждая 12-я женщина сталкивается с этим заболеванием, поэтому с особым вниманием нужно относиться к профилактическим осмотрам и не пренебрегать ими, заключил Торчило.

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