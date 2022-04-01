Собянин: Более 39 тысяч лифтов заменили в Москве за десять лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За последние десять лет в Москве заменили 39 тысяч лифтов, в планах на этот год — поменять еще порядка 2,2 тысячи. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 1 апреля.

— Лифты меняем строго в год достижения 25 лет службы — это лимит безопасной эксплуатации, — подчеркнул глава города.

По его словам, с 2014 года в жилых домах столицы монтируются лифты исключительно российского производства. А с недавнего времени появились новые требования к лифтам для создания дополнительного комфорта, добавил глава города.

Так, например, там, где позволяет шахта, увеличивается проем дверей до 700–800 миллиметров. В отделке кабин используются износостойкие материалы, а также яркое энергоэффективное освещение. На кнопки лифтов нанесен шрифт Брайля, написал Собянин в своем Telegram-канале.

1 апреля Собянин также встретился с руководителями предприятий машиностроительного комплекса и осмотрел цеха Щербинского лифтостроительного завода. Данному заводу в 2019 году, рассказал мэр, был присвоен статус промышленного комплекса, что позволило направить дополнительные средства на его развитие. Всего, как уточняется, было инвестировано свыше 1,2 миллиарда рублей.