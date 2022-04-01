Собянин встретился с главами предприятий машиностроительного комплекса

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями предприятий машиностроительного комплекса и осмотрел цеха Щербинского лифтостроительного завода. Об этом глава города написал в своем Telegram-канале в пятницу, 1 апреля.

Данному заводу в 2019 году, рассказал мэр, был присвоен статус промышленного комплекса, что позволило направить дополнительные средства на его развитие. Всего, как уточняется, было инвестировано свыше 1,2 миллиарда рублей.

Собянин рассказал, что в Москве продолжается капремонт многоквартирных домов, масштабная реконструкция поликлиник и медучреждений, а также развивается жилищное строительство и программа реновации.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Мы не сокращаем эти программы, а значит, лифтостроительные предприятия будут обеспечены стабильными заказами на годы вперед, — подчеркнул он.

Так, например, на сегодняшний день в домах, построенных по реновации, есть 220 лифтов, созданных на Щербинском заводе. В этом году планируется установить в новостройках еще 900 подъемников от этого производителя, написал мэр.

29 марта Собянин выделил десять миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству. В этот же день стало известно, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать заявки предприятий обрабатывающей промышленности столицы на компенсацию процентов по кредитным договорам.