Очередной сезон летних веранд стартовал в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Москве, всего в этом году их будет более 3,3 тысячи. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу, 1 апреля.

— Из нововведений для рестораторов: с февраля этого года мы услугу по включению в перечень летних веранд в Москве перевели в электронный вид. Часть предпринимателей уже воспользовалась возможностью подать заявку на портале mos.ru, — сказал он.

По его словам, сезон летних веранд заканчивается 1 ноября. За эти семь месяцев москвичи и гости столицы смогут побывать не только в ресторанах и кафе, но и на верандах на улицах города. Руководитель департамента уточнил, что всего в 2022 году в Москве откроется 3328 летних веранд, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичные власти планируют продолжить эксперимент по работе парклетов — компактных зон отдыха. Их устанавливают на некоторых парковочных местах. Год назад три площадки оборудовали в Никитском и Даевом переулках, на Пятницкой улице. В 2022-м их могут обустроить в центре.