Стало известно о планах Псаки покинуть пост пресс-секретаря Белого дома

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки собирается покинуть эту должность и продолжить карьеру в медиа. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщило издание Axios.

По его информации, представитель президента США в мае планирует перейти на телеканал MSNBC. Согласно источникам издания, сейчас Псаки проводит консультации по поводу ее ухода из Белого дома.

В середине марта Псаки заявила, что попавшие под санкции американские чиновники не имели счетов в России.

МИД России объявил о санкциях против 13 граждан США, куда вошла Псаки, а также президент Джо Байдена. Черный список пополнили глава Госдепа Энтони Блинкен, руководитель Пентагона Ллойд Остин, а также советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Помимо этого, под санкциями оказались директор ЦРУ Уильям Бернс, а также экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Вскоре Москва, как уточняется, объявит о расширении санкционного перечня.

До этого спикер Белого дома выразила мнение, что Соединенные Штаты вместе с союзниками «полностью сокрушили» экономику РФ с помощью санкций, которые были введены в ответ на военную операцию на Украине.