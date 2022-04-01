Выставка передовых образцов техники из России и Белоруссии пройдет на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 2 по 9 апреля на ВДНХ состоится выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса Белоруссии и России. Об этом сообщили в пресс-службе парка в пятницу, 1 апреля.

— С 1 по 3 апреля на территории выставки будет работать ярмарка продукции белорусских производителей. Вход на все мероприятия бесплатный, — уточнили в пресс-службе ВДНХ.

Мероприятие приурочено ко Дню единения народов двух стран, который ежегодно отмечается 2 апреля. В торжественном открытии примут участие зампред правительства РФ Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также белорусский министр промышленности Петр Пархомчик и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Гостей ждет культурная программа с участием творческих коллективов, среди которых государственный академический русский народный инструментальный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, а также московский государственный академический театр танца «Гжель». Образцы техники обеих стран на выставке представят такие производители, как КамАЗ и «КАМАЗ-мастер», Петербургский тракторный завод, «Ростсельмаш», «Меркатор», «Гомсельмаш», БелАЗ, а также Минский тракторный завод.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка «Театр в годы войны». Она расскажет о роли театра в годы войны и вкладе актеров в победу. Гости выставки смогут увидеть редкие фотографии военного времени, театральный реквизит и личные вещи актеров, которые продолжали свою творческую деятельность.