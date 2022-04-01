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Михаил Лачинов назначен на должность замглавы департамента капитального ремонта

Лейла Алиева

Политика
Михаил Лачинов назначен на должность замглавы департамента капитального ремонта
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Михаила Лачинова на должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра города в пятницу, 1 апреля.

— Назначить Лачинова Михаила Михайловича на должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы, — говорится в распоряжении.

Служебный контракт с ним заключен на пять лет, и он не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.

21 марта Собянин назначил на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Ивана Боброва. До этого Бобров занимал пост первого заместителя начальника столичной Госинспекции по недвижимости. Кадровые перестановки были вызваны тем, что прежний начальник Госинспекции Владислав Овчинский назначен на должность руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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