Почти три килограмма героина изъяли у жителя Подмосковья

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

Молодой человек из Подмосковья подозревается в торговле героином в столице. Об этом «ВМ» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 1 апреля.

По его словам, в полицию поступила информация, что 26-летний молодой человек получал большие партии героина и распространял их путем размещения тайников-закладок. Молодого человека задержали на улице в столице и нашли при нем несколько свертков с героином.

После этого сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире задержанного. Там они обнаружили пакеты с героином общей массой более 2,5 килограмма. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнил Васенин. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

31 марта Васенин сообщил, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в покушении на сбыт героина в районе Очаково-Матвеевское. Во время досмотра у одного из них обнаружен пакет, в котором находилось 100 свертков разного цвета. Общая масса изъятого составила более 160 граммов.