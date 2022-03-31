Двое наркоторговцев с героином задержаны на западе Москвы

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Россия, Москва, Озёрная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в покушении на сбыт героина в районе Очаково-Матвеевское. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Оперативникам поступила информация о том, что двое приезжих 23 и 24 лет могут быть причастны к распространению запрещенных веществ. В ходе проверки оперативной информации установлено, что они получали крупные партии наркотиков и размещали их в тайниках на территории Московского региона, — рассказал представитель ведомства.

Вскоре злоумышленники были задержаны на Озерной улице. Во время досмотра у одного из них обнаружен пакет, в котором находилось 100 свертков разного цвета. Общая масса изъятого составила более 160 граммов.

Видео: МВД Медиа

— Исследованием установлено, что материал содержит в своем составе наркотическое средство — героин, — добавил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемые заключены под стражу.

Накануне, 30 марта, более килограмма мефедрона было изъято у жителя Подмосковья.