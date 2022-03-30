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Более килограмма мефедрона изъято у жителя Подмосковья

Елена Самойлова

Происшествия
Более килограмма мефедрона изъято у жителя Подмосковья
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Саморядово Карта всех событий

Автоинспекторами Подмосковья задержан мужчина, который вез в своем автомобиле более 1,2 кг мефедрона. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, запрещенные вещества мужчина забран из тайника недалеко от деревни Саморядово (Дмитровский район Московской области — прим. «ВМ»).

Продавать же наркотики он собирался в Дмитрове и Мытищах.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Накануне, 29 марта, полицейские Сергиево-Посадского городского округа изъяли у 37-летнего подозреваемого почти 600 граммов наркотиков.

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