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Более десяти домов по реновации ввели в Москве с начала 2022 года

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более десяти домов по реновации ввели в Москве с начала 2022 года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие три месяца в столице по программе реновации были введены в эксплуатацию 11 домов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 1 апреля.

— Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы, — сказал глава ведомства.

По его словам, новостройки за это время появились в Южном, Северо-Западном, Западном, Северном и Юго-Восточном административных округах Москвы. Также новые дома появились в Троицком и Новомосковском административных округах.

Глава департамента также отметил, что первые этажи новостроек сделали нежилыми: в них могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюлях жилых частей домов размещены колясочные, комнаты консьержа, кладовые для уборочного инвентаря и зоны для почтовых ящиков.

До этого глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал, что в Кузьминках по программе реновации будут расселены 287 домов, где проживает свыше 64 тысяч человек. По его словам, для переселения участников программы уже построили 12 домов, 10 из которых передали под заселение. Еще семь домов находятся на стадии строительства и планирования.

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