В комплексе городского хозяйства рассказали о работе снегосплавных пунктов

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как за 20 лет изменился процесс утилизации снега в столице.

— Сегодня в это сложно поверить, но до этого снег просто сбрасывался в городские водоемы, что негативно сказывалось на состоянии водных ресурсов и экологии столичного региона, — сообщили в Telegram-канале комплекса.

Там добавили, что метод уборки снега с помощью тепла сточных вод впервые в мире был использован в Москве 20 лет назад.

На данный момент в столице работают 56 штатных снегосплавных пунктов каждую зиму. Их функционал позволяет утилизировать порядка 650 тысяч кубометров снега в течение нескольких часов.

29 марта специалисты в Москве провели ликвидацию последствий снегопада.

До этого в столице промывали Лефортовский тоннель. В ходе работ были задействованные тоннелемоечные и поливомоечные машины. Для полной отчистки сооружения после зимнего периода потребовалось пять ночей. Транспортные тоннели промывались исключительно в ночное время для минимизации неудобств в отношении автомобилистов.