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Столичные службы начали промывку Лефортовского тоннеля

Араз Салехов

Город
Столичные службы начали промывку Лефортовского тоннеля
Фото: Telegram-канал Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Москве приступили к промывке Лефортовского тоннеля. В ходе работ специалисты задействуют тоннелемоечные и поливомоечные машины.

Для полной отчистки сооружения после зимнего периода потребуется пять ночей. Транспортные тоннели промываются исключительно в ночное время для минимизации неудобств для автомобилистов.

— К работам приступим после 22:00. Во время их проведения крайние полосы будут поочередно перекрываться. Просим автомобилистов быть внимательными, — сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» вечером 21 марта.

В начале месяца городские службы приступили к промывке дорожно-транспортной инфраструктуры. В общей сложности коммунальные службы очистили почти 90 тысяч дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог.

17 марта стало известно, что московские коммунальщики подготовили водохранилища к весеннему паводку и половодью. Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что подачу воды в городе осуществляют 15 водохранилищ.

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