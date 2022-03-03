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Столичные службы начали промывку дорожных знаков и информационных щитов

Михаил Алимов

Город
Столичные службы начали промывку дорожных знаков и информационных щитов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице стоит теплая погода. Из-за этого городские службы смогли приступить к промывке дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Устойчивый плюс в дневные часы позволил начать работы по промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры: всего коммунальные службы промоют почти 90 тыс. дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог, — говорится в сообщении Telegram-канала Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что коммунальщики продолжают ворошить и вывозить снег с городских улиц, очищать водостоки перед грядущим таянием льда. Они непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети столицы и оперативно реагируют на возникающие изменения.

До этого сообщалось, что столичные коммунальщики готовят городские инженерные системы к наступлению весеннего паводка. Он должен начаться в ближайшие недели. Специалисты промывают, чистят и ремонтируют трубопроводы, коллекторы, смотровые и дождеприемные колодцы. В городе примерно 110 тысяч водоприемных колодцев ливневой сети. Их мониторят и при необходимости прочищают круглосуточно. По поводу подтоплений можно позвонить в организацию по телефону +7 (495) 657-87-03.

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