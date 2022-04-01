Временный автобусный маршрут П122 на востоке Москвы перестанет работать с 2 апреля

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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В связи с окончанием строительных работ временный автобусный маршрут П122 на востоке Москвы перестает работать с 2 апреля. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 2 апреля пользуйтесь другими маршрутами вместо П122, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

На время строительных работ маршрут соединял несколько филиалов поликлиники № 122. Теперь освободившиеся автобусы выйдут на более востребованные маршруты.

В дептрансе также рекомендовали пассажирам пользоваться остановкой на Уральской улице, так как остановка «Амурская улица» на одноименной улице больше не функционирует.

31 марта сообщалось, что музейный троллейбусный маршрут Т временно не работает. В дептрансе отметили, что троллейбус вернется на маршрут после завершения соответствующих работ. В качестве альтернативы на Новорязанской улице можно воспользоваться маршрутами т22, т88 и 40. А между метро «Комсомольская» и «Бауманская» — трамваями.