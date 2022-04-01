Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Временный автобусный маршрут П122 на востоке Москвы перестанет работать с 2 апреля

Лала Манушакян

Город
Временный автобусный маршрут П122 на востоке Москвы перестанет работать с 2 апреля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
г. Москва, Измайловский бульвар, д. 61 Карта всех событий

В связи с окончанием строительных работ временный автобусный маршрут П122 на востоке Москвы перестает работать с 2 апреля. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 2 апреля пользуйтесь другими маршрутами вместо П122, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Временный автобусный маршрут П122 на востоке Москвы перестанет работать с 2 апреля Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

На время строительных работ маршрут соединял несколько филиалов поликлиники № 122. Теперь освободившиеся автобусы выйдут на более востребованные маршруты.

В дептрансе также рекомендовали пассажирам пользоваться остановкой на Уральской улице, так как остановка «Амурская улица» на одноименной улице больше не функционирует.

31 марта сообщалось, что музейный троллейбусный маршрут Т временно не работает. В дептрансе отметили, что троллейбус вернется на маршрут после завершения соответствующих работ. В качестве альтернативы на Новорязанской улице можно воспользоваться маршрутами т22, т88 и 40. А между метро «Комсомольская» и «Бауманская» — трамваями.

Читайте также:
Транспорт Москва маршрут
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте