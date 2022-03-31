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Троллейбусный маршрут Т временно перестал работать в столице

Александр Афонин

Город
Троллейбусный маршрут Т временно перестал работать в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

С 1 апреля музейный троллейбусный маршрут Т временно не работает. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 31 марта.

— Для благоустройства улиц возле будущего Музея транспорта Москвы мы вынуждены временно остановить работу маршрута, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что троллейбус вернется на маршрут после завершения работ. В качестве альтернативы на Новорязанской улице можно воспользоваться маршрутами т22, т88 и 40. А между метро «Комсомольская» и «Бауманская» — трамваями.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 марта сообщил, что в столице завершили масштабный этап капитального ремонта конечных станций маршрутов автобусов и электробусов. Подобная инициатива улучшает условия труда водителей автобусов и электробусов. Около четырех тысяч водителей Мосгортранса и около тысячи водителей коммерческих перевозчиков ежедневно смогут пользоваться удобствами новых и отремонтированных конечных станций маршрутов.

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