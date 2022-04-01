В Казахстане пообещали не помогать России с обходом санкций

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Казахстан не будет помогать России обходить введенные против нее санкционные меры. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил глава администрации президента республики Тимур Сулейменов.

— Несмотря на то что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества, — пояснил Сулейменов.

По его словам, Нур-Султан хочет показать заграничным партнерам, что он не станет инструментом для Москвы в вопросе обхода санкций. Он подытожил, что республика не хочет ощущать на себе вторичные санкции Соединенных Штатов и ЕС, передает РИА Новости.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.