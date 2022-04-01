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«Прерывается дыхание»: врач-сомнолог Царева назвала самые вредные позы для сна

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Прерывается дыхание»: врач-сомнолог Царева назвала самые вредные позы для сна
Фото: Pexels

Неудачная поза для сна может навредить здоровью и заметно снизить качество жизни. Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-сомнолог и невролог Елена Царева, самой лучшей позой для ночного отдыха является сон на боку.

— Если нет заболеваний сердца, то можно спать и на правом боку, и на левом. Нежелательно засыпать на спине людям, у которых имеется храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются, — пояснила врач.

На животе, по словам эксперта, в принципе засыпать вредно, поскольку продукты обмена в нервной системе выводятся хуже. Для позвоночника и мышц это тоже не особенно хорошая поза, потому что идет перерастяжение и возникают болевые ощущения:

— И наконец, неправильное положение головы и шеи приводит к гипертонусу. С другой стороны, в какой бы позе вы не заснули, все равно в течение ночи она будет меняться десятки раз. Но все равно я рекомендую начинать свой сон именно в позе на боку.

Собеседница «ВМ» добавила, чтобы настроит себя на сон можно сделать несколько дыхательных упражнений, которые расслабят и успокоят. Перед ночным отдыхом рекомендуется отказаться от прослушивания тревожной музыки, использования гаджетов и употребления тонизирующих напитков.

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