Нейропсихолог объяснила привычку Зеленского носить обручальное кольцо на среднем пальце

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обычно объясняет свою привычку носить обручальное кольцо на среднем пальцы тем, что во время женитьбы был ощутимо плотнее. Однако нейропсихолог Наталья Мануйлова считает, что причина может крыться совсем в другом.

По ее словам, кольцо на среднем пальце обычно носят люди, пытающиеся побороть страх перед публичным выступлением. Казалось бы, Зеленский — успешный актер, который не должен сталкиваться с такими проблемами. Но Мануйлова видит у Зеленского в нынешнем статусе определенные трудности.

— Человеку, который является президентом или какой-то пост занимает, важно не просто выучить свою роль, ему важно принимать решения очень быстро, ему важно обладать логикой и стратегическим мышлением, умением быстро принимать решения. Этого профессия актера не дает, — объясняет она.

Есть и другое объяснение, уточняет нейропсихолог. Если доверять хиромантии, то так кольца носят персоны эгоистичные, любящие ставить себя выше других. А вот если украшение таким образом наденет человек слабый — это все может кончиться для него плачевно.

Однако, подчеркивает Мануйлова, научных доказательств хиромантии не существует, так что к этой версии следует относиться осторожно, передает Пятый канал.

До этого немецкая газета сообщила, что Зеленский выставил оценки лояльности странам — членам Евросоюза во время выступления в Брюсселе, такой высокомерный поступок оттолкнул ЕС от решения ввести новые антироссийские санкции.

Украинский лидер оценил помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, судя по его словам, Франция получила «четыре с минусом», ФРГ, Португалия и Греция заслужили только «удовлетворительно», а «самую большую провокацию» Зеленский устроил Венгрии.