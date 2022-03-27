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Немецкая газета сообщила, что высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу

Юлия Курганова

В мире
Немецкая газета сообщила, что высокомерный поступок Зеленского возмутил Европу
Фото: president.gov.ua

Выставление президентом Украины Владимиром Зеленским оценок лояльности странам-членам Евросоюза во время выступления в Брюсселе оттолкнуло ЕС от решения ввести новые санкции против России. Об этом написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

— Зеленскому вновь представился шанс «воззвать к совести» членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств, — сказано в материале издания.

Отмечается, что украинский лидер оценил помощь каждой европейской страны в отдельности. Так, судя по его словам, Франция получила «четыре с минусом», ФРГ, Португалия и Греция заслужили только «удовлетворительно», а «самую большую провокацию» Зеленский устроил правительству Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне.

Накануне Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

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