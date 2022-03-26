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Премьер Венгрии ответил на обвинения Зеленского из-за позиции по РФ и Украине

Полина Долганова

В мире
Премьер Венгрии ответил на обвинения Зеленского из-за позиции по РФ и Украине
Фото: Скриншот видео на Youtube-канале Euronews (на русском)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне.

Накануне Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

— Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры..., — заявил венгерский премьер.

Он добавил, что вопрос участия НАТО и ЕС в конфликте на Украине всегда будет поводом для споров и дебатов, передает РИА Новости.

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не планирует направлять туда силы Североатлантического альянса. Об этом в среду, 23 марта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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