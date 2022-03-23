Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается направлять силы на Украину

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается направлять силы на Украину
Фото: depositphotos

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не планирует направлять туда силы Североатлантического альянса. Об этом в среду, 23 марта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Новость дополняется

До этого генсек альянса заявил, что НАТО стремится не допустить, чтобы украинский конфликт вышел за пределы страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Йенс Столтенберг НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте