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Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается направлять силы на Украину
Сюжет:Ситуация в Донбассе
НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не планирует направлять туда силы Североатлантического альянса. Об этом в среду, 23 марта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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До этого генсек альянса заявил, что НАТО стремится не допустить, чтобы украинский конфликт вышел за пределы страны.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.