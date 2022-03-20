Генсек НАТО: Альянс стремится не допустить выхода конфликта на Украине за ее пределы

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НАТО стремится не допустить, чтобы украинский конфликт вышел за пределы страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье, 20 марта.

— Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией, — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Альянс планирует продолжать оказывать поддержку Украине, но также следит за тем, чтобы конфликт оставался исключительно внутри ее границ, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.