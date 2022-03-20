Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Генсек НАТО: Альянс стремится не допустить выхода конфликта на Украине за ее пределы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генсек НАТО: Альянс стремится не допустить выхода конфликта на Украине за ее пределы
Фото: flickr/nato

НАТО стремится не допустить, чтобы украинский конфликт вышел за пределы страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье, 20 марта.

— Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией, — подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Альянс планирует продолжать оказывать поддержку Украине, но также следит за тем, чтобы конфликт оставался исключительно внутри ее границ, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Читайте также:
Украина Йенс Столтенберг НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте