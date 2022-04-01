Врач рассказал об анализе, позволяющем выявить склонность к алкоголизму и наркомании

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Около 15 лет назад ученые разработали тест, позволяющий выявить склонность человека к алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости. В настоящее время его можно сдать и в лабораториях нашей страны. Об анализе, выявляющем пагубную предрасположенность, «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун.

На склонность к разного рода химическим зависимостям влияет мутация гена DRD2. Этот ген кодирует рецепторы дофамина, которые находятся в головном мозге, гипофизе, сетчатке глаза, органах сердечно-сосудистой системы и почках.

Мутация DRD2 приводит к синдрому недостатка вознаграждения: у человека снижается концентрация дофамина, и он испытывает психологический дискомфорт — дефицит удовлетворенности. Человек ищет способы повышения уровня дофамина и нередко прибегает к помощи алкоголя или наркотиков.

— Люди с дефицитом удовлетворенности действительно склонны к зависимостям, но только в том случае, если они начинают пробовать. Например, если человек с синдромом недостатка вознаграждения пробует алкоголь, состояние опьянения начинает ему нравиться, затем возникает потребность потреблять больше. Постепенно растет толерантность к алкоголю, и человек становится зависимым, — объяснил врач.

В какой-то момент состояние трезвости и вовсе становится для человека некомфортным. Он как бы «лечит» свою неудовлетворенность алкоголем. То же самое может произойти с наркотиками, отмечает собеседник «ВМ».

По словам эксперта, данные об исследовании гена DRD2 уже давно есть в учебниках по наркологии. Специалисты рекомендуют делать тест на мутацию в этом гене в молодом возрасте и обязательно объяснять его смысл пациенту.

— Какова цель этого теста? Его нужно делать в молодом возрасте. Затем объяснить: «Смотри, если ты будешь употреблять алкоголь, либо пробовать наркотики, есть большая вероятность зависимости, нежели у среднестатистического человека». То есть рекомендуется делать этот тест вкупе с профилактической беседой, — пояснил Ковтун.

Сдать анализ на мутацию гена DRD2 можно в частных медицинских лабораториях. В Москве стоимость такого теста составляет около 1–2,5 тысячи рублей.