Видеоролик с Тарковским покажут на медиафасаде Останкинской башни в день 90-летия режиссера

Фото: Государственный центральный музей кино

Останкино Карта всех событий

Праздничный видеоролик с изображением режиссера Андрея Тарковского будет транслироваться на медиафасаде Останкинской телебашни 4 апреля, в день рождения кинематографиста. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

— С полуночи 4 апреля и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с изображением режиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Арсеньевича Тарковского. В этот день исполнится 90 лет со дня его рождения, — передает агентство городских новостей «Москва».

Тарковский известен российским и зарубежным зрителям фильмами «Андрей Рублев», «Зеркало», «Сталкер», «Иваново детство», «Ностальгия». Режиссер был удостоен наград в нескольких номинациях Каннского и Венецианского фестивалей. Он ушел из жизни в 1986 году.

В конце февраля специалисты «Мосфильма» отреставрировали картину «Страсти по Андрею» — режиссерскую версию фильма Тарковского «Андрей Рублев». Ленту можно увидеть на официальном YouTube-канале киностудии.