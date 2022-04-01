Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Видеоролик с Тарковским покажут на медиафасаде Останкинской башни в день 90-летия режиссера

Лала Манушакян

Город
Видеоролик с Тарковским покажут на медиафасаде Останкинской башни в день 90-летия режиссера
Фото: Государственный центральный музей кино
Останкино Карта всех событий

Праздничный видеоролик с изображением режиссера Андрея Тарковского будет транслироваться на медиафасаде Останкинской телебашни 4 апреля, в день рождения кинематографиста. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщила пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

— С полуночи 4 апреля и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с изображением режиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Арсеньевича Тарковского. В этот день исполнится 90 лет со дня его рождения, — передает агентство городских новостей «Москва».

Тарковский известен российским и зарубежным зрителям фильмами «Андрей Рублев», «Зеркало», «Сталкер», «Иваново детство», «Ностальгия». Режиссер был удостоен наград в нескольких номинациях Каннского и Венецианского фестивалей. Он ушел из жизни в 1986 году.

В конце февраля специалисты «Мосфильма» отреставрировали картину «Страсти по Андрею» — режиссерскую версию фильма Тарковского «Андрей Рублев». Ленту можно увидеть на официальном YouTube-канале киностудии.

Читайте также:
Останкинская башня Андрей Тарковский Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте