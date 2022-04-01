«Огромное горе»: актриса Александра Яковлева скончалась в возрасте 64 лет

Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», 1987

Российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил кинорежиссер Николай Лебедев.

— Да, это правда. Это огромное горе, — сказал режиссер.

Яковлева болела, о чем объявляла публично, приводит слова Лебедева РИА Новости.

До этого сообщалось, что актриса долгое время боролась с раком груди. По данным СМИ, актриса прошла 20 курсов терапии.

В последний раз Яковлева участвовала в телесъемках в сентябре 2019 года: она была гостьей передачи, которую посвятили режиссеру Александру Митте. Также она комментировала болезнь Анастасии Заворотнюк в октябре 2019 года и делилась собственным опытом борьбы с онкологией.

В 2019 году артистка рассказала, что у нее никогда ничего не болело и что она всегда была полна сил. Но однажды Яковлева почувствовала, что не может ходить, тогда друг отвез ее к докторам, которые поставили ей тяжелый диагноз.

Актриса родилась в Калининграде 2 июля 1957 года. Настоящая фамилия звезды — Иванес, однако широкой публике она была известна под фамилией Яковлева, которую взяла от своего деда. В 1978 году актриса выпустилась из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии и начала карьеру в большом кино.